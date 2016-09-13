Годовалый ребёнок упал в коттедже со 2-го этажа, 6-месячный – со стула

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Годовалый ребёнок упал в коттедже со 2-го этажа, 6-месячный – со стула

Оба ребенка получили серьезные травмы. Первого доставили в больницу из района 41-го разъезда. Как объяснили врачам родители, ребенок упал с лестницы 2-го этажа. У малыша черепно-мозговая травма.

6-месяный ребенок, упав со стульчика, получил перелом височной кости, сообщили в областной детской больнице.

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