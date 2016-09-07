12 человек задержали за попытку совершить новый теракт в Актюбинской области

На фото: Уголовный суд Актобе. 12 задержанным радикалам суд санкционировал арест на 2 месяца.

Их арестовали на 2 месяца. Радикалы пытались напасть на полицию и взорвать себя. У одного из них нашли 3 кило взрывчатки.

По данным спецслужб, 11 радикалов в Актюбинской области готовились к джихаду, они пытались связаться с зарубежными террористами, избрали из своей среды лидера. 29 августа их задержали. Где и каким образом, не сообщается. Но поясняют, что тем самым предотвратили нападение на полицейских, в том числе методом самоподрыва взрывчатки и другие акты терроризма в Казахстане и России.

Изъяты два ружья, боеприпасы, пистолет, муляж автомата Калашникова, символика международных террористических организаций и экстремистские материалы. По информации источников, у задержанных обнаружили список сотрудников, в котором, предположительно, был зам­начальника ДВД.

– Как вы знаете, в Актобе задержаны 11 и в Западном Казахстане 11 человек. Они между собой не связаны, – сказал 1 сентября журналистам глава КНБ Владимир Жумаканов.

2 сентября к ранее задержанным предполагаемым экстремистам в Актюбинской области добавился еще один. Как сообщает источник в суде Актобе, 12 мужчинам санкционировали арест на 2 месяца.

Также в КНБ сообщают, что 30 августа в Актюбинском регионе задержан ранее судимый «исламист», он пытался купить промышленную взрывчатку. У него изъяли 3 килограмма взрывчатки.