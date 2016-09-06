Судят директора магазина «Паллада», на который напали террористы

Выжившие 5 июня после атаки террористов продавцы оружейного магазина рассказали в суде о подробностях нападения.

Директор магазина «Паллада» 28-летний Артем Горлаев 6 сентября предстал перед судом по обвинению в «Недобросовестном отношении к своим обязанностям», что повлекло гибель двух человек и ранение еще двоих. По правилам оружие в магазине должно выставляться в положении, исключающем возможность быстрого выстрела, крепиться на тросах или загораживаться спецстеклом, патроны – без заряда и дроби. В магазине же оружие не крепилось, патроны были с зарядом. Именно это помогло террористам завладеть оружием и убить людей, считает следствие.

– 5 июня террористическая группировка под руководством Танатарова совершила разбойное нападение на магазин «Паллада», – сказал в суде гос­обвинитель Багдат Байтурин, – завладели 18 единицами оружия. Участник террористической группы Кабиев из травматического пистолета выстрелил в затылок продавцу Андрею Максименко. После они забрали с витрины оружие, патроны. В 14:28 по вызову приехал наряд «Жедел Кузет». Сотрудник «Кузета» Тажибаев был убит Бердибаевым из оружия, похищенного в «Палладе». Контрольный выстрел в Андрея Максименко в грудную клетку произвел Куанышбаев. Бердибаев также выстрелил в голову водителя «Жедел Кузет», он получил ранение. Горлаев, как руководитель коммерческой организации, допустил недобросовестное отношение к своим обязанностям, не обеспечил меры по хранению оружия, это привело к гибели двоих человек, еще двое получили ранения.

Артем Горлаев полностью признал вину и ходатайствовал о заключении с прокуратурой процессуального соглашения.

– Я знал правила хранения оружия и боеприпасов в магазине, мы соблюдали инструкции, - рассказал в суде Артем Горлаев. - В последний раз нас проверяли в декабре 2015 года, нарушений не было. Тросовые крепления к оружию в зале были, но до ремонта. С февраля по март в магазине провели ремонт, заменили оборудование. Так как поменяли витрины, оказалось, что старые тросовые крепления не подошли, они были короткие и тонкие. Хотел установить новые. Один раз проехался по магазинам, но нужных не нашел. О том, что крепления не было, учредитель не знал. Но даже если бы эти крепления были, это не помешало бы преступникам завладеть оружием. Ключи от крепления находятся у продавца. Там один замок освобождает 10-13 ружей. Им бы понадобилось меньше минуты, они могли заставить продавца открыть замок.

На суд пришли потерпевшие: продавец магазина, братья погибших Андрея Максименко и Мирхана Тажибаева, водитель «Жедел Кузета», который получил ранение в голову и остался жив. Еще один продавец магазина Святослав К. проходит по делу свидетелем. Он рассказал подробности нападения.

– Я стоял за прилавком, когда зашла в магазин группа лиц, – вспоминал в суде Святослав, – после резкого возгласа я испугался, наклонился за прилавком и почти ползком забежал в офис, упал. Они забежали следом и стали меня бить, там надо мной склонились человек пять, ножи были, прикладом пытались ударить, тыкали в меня всякими предметами, я закрывался руками. Они кричали: «Где патроны и оружие?». Я сказал, что все покажу, если они никого не тронут в магазине. Они обещали, что не будут трогать. Потащили меня через зал в оружейную комнату, начали собирать патроны и оружие. Потом мне удалось закрыть железную дверь на засов. Они кричали, чтобы я открыл, угрожали, что взорвут, стреляли. Я стоял у двери минут 5, потом услышал плач. Я понял, что это кассир плачет, открыл дверь.

Продавец Евгений Г. рассказал, что террористы его избили, он потерял сознание, а когда очнулся, они уже убежали.

– Я спустился в подвальное помещение по работе, потом забежали люди, не знаю, сколько человек, меня отключили просто, – рассказал потерпевший, – когда очнулся, их уже не было. Поднялся наверх и увидел страшную картину. Лежал кузетовец, он уже был мертв. Дальше в оружейном отделе лежал Андрей, я подошел, потрогал пульс, он был мертв. Потом приехала «Скорая», осмотрели меня, я сказал, что все в порядке. Но вечером мне стало хуже, забрали в больницу.

Суд идет.