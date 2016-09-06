Местные жители помогли задержать радикалов, готовивших взрыв российской войсковой части

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Местные жители помогли задержать радикалов, готовивших взрыв российской войсковой части

В КНБ РК рассказали о целях задержанных предполагаемых террористов в Карагандинской области. Они действовали по инструкциям боевиков из-за рубежа. Задержать радикалов помогли жители.

Как пишут в официальном сообщении КНБ, в июне в Карагандинской области пресечена деятельность двух радикальных групп, связанных между собой. Их координировали из-за рубежа казахстанские боевики.

Участники одной группы собирались в зону боевых действий и были перехвачены при попытке пересечения границы. Другая группа готовила террористические атаки в Казахстане. Они выбрали несколько целей, среди них российская войсковая часть около Балхаша.

В результате спецоперации планы террористов сорваны. Большую помощь КНБ оказали бдительные местные жители. Обнаружено 4 схрона, которые радикалы обустроили в окрестностях города Балхаш, поселка Гульшат и на станции Балхаш прямо в огороде родительского дома одного из них. Родители об этом даже и не подозревали.

Из схронов изъяты ружья, боеприпасы к ним, а также большое количество компонентов самодельных взрывных устройств – корпуса, химические вещества, средства инициации взрыва, металлические поражающие элементы. Арестовано 8 человек, еще один совершил самоподрыв при задержании.

Чтобы изготовить взрывчатку, они использовали поражающие элементы из болтов, гаек и обрезков гвоздей. По данным КНБ, они проводили испытания на безлюдной местности и определяли мощность устройств. Из всего этого они успели изготовить два «пояса шахида», которые подорвал один из боевиков при задержании.

В КНБ отмечают, что изъятых компонентов достаточно, чтобы создать еще 50 самодельных взрывчаток. По оценкам экспертов, таким количеством взрывчатки можно взорвать многоквартирный жилой дом.

В отношении задержанных идет досудебное расследование по статьям «Приготовление к преступлению», «Акт терроризма», «Создание и участие в деятельности террористической группы», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» и «Незаконное изготовление оружия».

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