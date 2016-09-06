Два ребёнка упали с 5-го этажа из окна с москитной сеткой

Автор:
Два ребёнка упали с 5-го этажа из окна с москитной сеткой

3-летняя девочка отделалась ссадинами, 4-летний мальчик, которого доставили из Алги, получил перелом. Сейчас малышей уже выписали из больницы, сообщили врачи.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
06.09.2016, 23:09
  
Мамы сняли на видео, как детей в детсаду оставили одних в закрытой комнате
06.09.2016, 14:21
  
У изнасилованной 6-летней девочки из Актау сильно пострадал головной мозг
05.09.2016, 15:16
  
Родителям заживо сгоревшего в автомобиле ребенка грозит уголовное наказание 1
03.09.2016, 15:17
  
Нашедший 6-летнюю девочку житель Актау рассказал подробности
02.09.2016, 15:38
  
4-летний ребенок сгорел в автомобиле в Караганде 2
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
В сентябре будут грозы и тепло
12 человек задержали за попытку совершить новый теракт в Актюбинской области
Судят директора магазина «Паллада», на который напали террористы
Местные жители помогли задержать радикалов, готовивших взрыв российской войсковой части
Цены на газ в Актобе выросли до 45 тенге за литр
Мамы сняли на видео, как детей в детсаду оставили одних в закрытой комнате
Призвавший к терактам в Актобе пресс-секретарь ИГИЛ аль-Аднани уничтожен российской авиацией, сообщили СМИ
1 сентября два студента колледжа получили ножевые ранения
Наводить порядок в Актобе будут управляющие компании. Как их найти и что они могут? 10
«Узбекистан более весомый игрок, чем Казахстан, и мы заинтересовны, чтобы в этой стране был порядок» 15