3-летняя девочка отделалась ссадинами, 4-летний мальчик, которого доставили из Алги, получил перелом. Сейчас малышей уже выписали из больницы, сообщили врачи.
Два ребёнка упали с 5-го этажа из окна с москитной сеткой
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