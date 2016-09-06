1 сентября два студента колледжа получили ножевые ранения

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1 сентября два студента колледжа получили ножевые ранения

Юношам по 16 лет. Один приехал из Кенкияка, поступил в гуманитарный колледж. На студента напали в парке Первого президента, он получил 6 ножевых ранений.

Второго студента колледжа ранили ножом в 11 вечера в Батысе-2, где он живет. Ранение пришлось в область легкого. Пострадавших доставили в дет­скую больницу, им оказали помощь. Сейчас их жизни ничто не угрожает, сообщили врачи.

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