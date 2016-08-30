Наводить порядок в Актобе будут управляющие компании. Как их найти и что они могут?

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Наводить порядок в Актобе будут управляющие компании. Как их найти и что они могут?

Город поделили на 30 округов и создают управляющие компании. Как их найти? С какими вопросами к ним обращаться? Кто финансирует эти компании, и должны ли жители им платить? Как будут УК работать с бесхозными домами и в сельских округах? Эти и другие вопросы вы можете задать замакима города Нагымжану Алдиярову и замдиректора ТОО «Табыс-Актобе» Александру Лисицкому с 14 до 17 часов 30, 31 августа и 1 сентября по телефону 56-43-43, эл. почте gazeta@rifma.kz.

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