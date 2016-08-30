За Эмбой нашли плантацию с коноплёй стоимостью 150 миллионов

Сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом ДВД области в 45 километрах от Эмбы нашли плантацию с коноплей, опера насчитали 710 кустов, общий вес урожая составил 450 килограммов. На теневом рынке изъятый товар стоит 150 миллионов тенге, отметили в пресс-службе ДВД. Рядом с плантацией обнаружили мотоцикл «Урал», водяной насос, шланг для полива и канистру с удобрениями. Недалеко от плантации задержали 38-летнего актюбинца, он жил в палатке. Именно он посадил огород, поливал и удобрял кусты. В палатке под матрацем обнаружили 4 килограмма высушенной марихуаны. Мужчина сейчас под арестом, на него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование запрещенных растений, содержащих наркотические вещества».

Всю травку полицейские вырвали, позже ее уничтожат.