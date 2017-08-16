﻿ Автоледи подала в суд из-за упавшего на машину снежного сугроба с крыши стоматологии

Автоледи подала в суд из-за упавшего на машину снежного сугроба с крыши стоматологии

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Автоледи подала в суд из-за упавшего на машину снежного сугроба с крыши стоматологии

Инцидент случился ещё в феврале, но суд рассмотрел это дело лишь на днях.

Актюбинка припарковала свой автомобиль «Рено Сандеро» рядом со стоматологией «Стомадент» на улице Марата Оспанова. С крыши здания клиники скатился большой снежный сугроб, который упал прямо на капот машины, повредив его. По счастливой случайности рядом с машиной никого не оказалось. Ремонт авто оценили в 128 тысяч тенге. Автоледи подала в суд на владельца стоматологии и выиграла дело. Суд установил, что собственник стоматологии не принял достаточных мер по очистке крыши здания от снежного покрова, в результате чего упавший ком повредил машину. Ответчика обязали выплатить хозяйке поврежденной машины материальный ущерб 128 тысяч тенге.

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