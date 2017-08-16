﻿ Житель Эмбы выращивал коноплю в горшках и вёдрах

Житель Эмбы выращивал коноплю в горшках и вёдрах

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Житель Эмбы выращивал коноплю в горшках и вёдрах

Потом высушивал, чтобы получить урожай марихуаны. «Садовода» осудили, травку уничтожили.

31-летний Александр Сарин во дворе своего дома выкопал 12 кустов дикорастущей конопли, пересадил их в ведра, горшки и клумбу. Ухаживал за «саженцами», поливал, потом высушивал полученный урожай, чтобы получить марихуану (анашу). О плантации с наркотой стало известно полиции. Нагрянувшие домой к Сарину сотрудники обнаружили коноплю, посаженную в горшках, высушенную на сетке анашу и устройство из пластиковой бутылки, через которую курят травку, или, как ее называют, бульбулятор. В суде мужчина полностью признал свою вину, рассказал, что коноплю выращивал только для личного употребления.

За незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества, и за их хранение суд приговорил «садовода» к полутора годам ограничения свободы. Урожай марихуаны уничтожат. Приговор в законную силу не вступил.

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