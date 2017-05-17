Актюбинец получил срок за ложный донос на борцов с коррупцией

Автор:
Актюбинец получил срок за ложный донос на борцов с коррупцией

Подозреваемый в мошенничестве сообщил в письме генпрокурору, что сотрудники антикоррупционной службы причастны к перевозке нелегальной нефти, скрыли угон машины и сфальсифицировали дело о взятке. Всё сказанное им оказалось ложью.

В июне 2016 года на актюбинца Еркина Боранбаева завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Уже когда он находился в следственном изоляторе, на него написали заявление еще двое потерпевших, один из них – начальник отдела антикоррупционной службы. Из материалов уголовного дела следует, что, узнав о новых заявлениях, Боранбаев написал письмо-заявление генпрокурору и в областную прокуратуру. В нем сообщил, что бывшие и действующие сотрудники антикоррупционной службы (ДНБиК) продавали нелегально нефть. Также они якобы укрыли угон автомобиля с территории России и пытались продать его в Актобе. Еще он обвинил антикоррупционщиков в фальсификации материалов уголовного дела сотрудников департамента госдоходов, которых обвиняли в получении взятки.

Позже по заявлению Боранбаева завели уголовное дело, проверили причастность к преступлению перечисленных в его письме сотрудников антикоррупционной службы. Допросили его в качестве свидетеля. Следствие пришло к выводу, что Боранбаев врет, среди сотрудников департамента по борьбе с коррупцией преступников нет. На него завели уголовное дело за ложный донос и ложные показания. Сам он признал свою вину в том, что оговорил сотрудников.

В период судебных разбирательств Боранбаев отбывал наказание в колонии за мошенничество, до выхода на свободу ему оставалось 2 года.

12 мая суд приговорил Еркина Боранбаева с учетом неотбытого срока к 7 годам лишения свободы.

Теги: 
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
17.05.2017, 17:45
  
Хозяин «Приоры» придумал угон машины, чтобы не отвечать за аварию
03.05.2017, 12:28
  
Актюбинец проиграл деньги жены на ставках и придумал грабёж 2
07.03.2017, 17:45
  
Арестант обвинил борцов с коррупцией в подлоге вещдоков
13.08.2016, 13:38
  
В Актобе арестован мужчина за ложные донос и показания 1
19.07.2016, 15:50
  
Продавец цветочного магазина взяла из кассы деньги и придумала разбой
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Хозяин «Приоры» придумал угон машины, чтобы не отвечать за аварию
За сексуальное домогательство мужей-тиранов будут наказывать
Продавщица на рынке «Алтай» продала оперу кило чёрной икры за 230 тысяч
Автолюбителя наказали за биту в машине
Книга болгарского учёного поможет ловить педофилов
Водителя автобуса будут судить за гибель пешехода
79-летнюю старушку убивали поленом и трубой 1
Пациент тубдиспансера едва не зарезал сотрудника ДУИС
Актюбинца осудили за попытку кражи денег с банковских счетов 5
За убитых косуль у браконьеров забрали снегоход и ружья 23
Loading...