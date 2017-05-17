Водителя автобуса будут судить за гибель пешехода

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Водителя автобуса будут судить за гибель пешехода

У погибшей работницы поликлиники остались сын и дочь.

11 марта на улице Ахтанова автобус 42-го маршрута сбил женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Она погибла на месте. На днях состоится суд над 63-летним водителем ТОО «Автопарк» Тураком Коптлеуовым. На первый процесс он не пришел, гособвинитель Елдар Абиев попросил судью отложить рассмотрение дела. На суде присутствовала дочь погибшей.

– Мама работала лаборантом в поликлинике, в то утро шла на работу, – рассказала она журналистам. – Она 8 лет ходила по этой дороге, по пешеходному переходу, думала, что это безопасно. Там видимость нормальная была, просто автобус ехал на высокой скорости. Моему младшему брату только недавно исполнилось 18 лет. Остались без матери. Там и другие пешеходы шли, внимательнее надо быть водителям.

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