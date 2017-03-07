Полицейский вынес из квартиры 4 шубы и золото на 5 миллионов

На фото: Уголовный суд. Алтынбек Калауп получил 4 с половиной года лишения свободы.

Сначала он обвинил своих коллег в подставе, а потом признался, что обворовал квартиру, а ворованные драгоценности подарил своей девушке. Полицейский получил 4 с половиной года лишения свободы, его лишили звания и запретили пожизненно работать в полиции.

26-летний Алтынбек Калауп работал инспектором в ИДН Саздинского отдела. 23 октября его девушка Галия встречалась с одноклассниками в кафе «Славянка». Туда ее привез Алтынбек. Через несколько дней после этой встречи квартиру одноклассницы Галии обворовали, вынесли 4 шубы и золото на сумму более 5 миллионов тенге. Позже браслет и серьги хозяйка квартиры нашла на рынке в киоске. Выяснилось, что сдала их девушка полицейского Галия. Она объяснила, что подарил ей золото Алтынбек, а она его сдала, потому что не носила золотые изделия. Так следствие вышло на полицейского.

По иронии судьбы квартирную кражу расследовал Саздинский отдел полиции, там же, где и работал подозреваемый. Потерпевшая вспомнила, что после встречи одноклассников из ее сумочки пропали ключи от квартиры, но она не придала этому значения, а просто сделала дубликат. Следствие установило, что ключи выкрал Алтынбек, потом вместе с не установленным следствием сообщником обворовал квартиру. Часть золотых украшений при обыске нашли у него дома. Так полицейский предстал перед судом по обвинению в квартирной краже.

Сначала он говорил, что не причастен к преступлению, в тот день был дома. Обвинил своих коллег в подставе.

– Я уверен, что это полицейские мне подкинули краденые вещи в дом. Иначе как объяснить, что они забрали из моей квартиры только те украшения, которые пропали, а остальные не тронули. Золото, которое подарил Галие, я купил по дешевке у незнакомца, – объяснял в суде Калауов.

– Как такое возможно? Вы полицейский, действующий сотрудник и вот так просто покупаете золото у человека без документов? – спросил судья Бакытжан.

– Я тогда был в отпуске, – объяснил Калауп.

Уже в ходе судебных разбирательств родители подсудимого заплатили потерпевшим 3 с лишним млн тенге материального ущерба. Потерпевшие отказались от претензий. После этого Алтынбек изменил показания, рассказал, что обворовал квартиру вместе с малознакомым человеком. А полицейских обвинил в подставе, воспользовавшись правом на защиту.

Гособвинитель Багдат Байтурин просил приговорить обвиняемого к 6 годам лишения свободы, но по амнистии снизить срок наказания до 4 с половиной лет. Адвокат Калаупа просил назначить условное наказание.

– Подсудимый рос в 90-х годах, – высказала свое мнение представитель потерпевшей Куляш Манько. – Его родителям было очень сложно в это время. Но тем не менее они вырастили сына, дали ему образование, чтобы он смог устроиться на работу в полицию. Это не так просто сделать. Теперь они и сестра подсудимого загнали себя в долговую кабалу, заняли деньги на возмещение ущерба. Произошедшее должно стать уроком для подсудимого.

2 марта суд приговорил Алтынбека Калаупа к 6 годам лишения свободы, но с учетом амнистии снизил срок заключения до 4 лет и 6 месяцев заключения. Ему запрещено пожизненно работать в полиции, лишили звания. Суд конфисковал в доход государства авто «Лада», принадлежавший отцу подсудимого. По версии следствия, на нем Калауп перевозил краденые вещи.