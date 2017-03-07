Грабитель сел в «Тойота» и зажал рот девушке водителю

Женщина укусила его. Укушенный грабитель сбежал вместе с её сумочкой. Его поймали прохожие и передали в руки полиции. Мужчине дали срок и будут лечить от наркомании.

Дерзкое преступление произошло на ул. Бр. Жубановых. Около полуночи водительница «Тойота Камри» вышла из аптеки и села в автомобиль. В этот момент дверь машины открыл незнакомый мужчина и прыгнул на заднее сиденье.

– Он правой рукой прикрыл мне рот, а левой придерживал за плечо, чтобы не смогла открыть дверь со стороны водителя, – рассказала в суде женщина. – Я стала сопротивляться, сигналить, а нападавший сильнее меня стягивал двумя руками. Я укусила его за руку, и в этот момент мне удалось выскочить из машины. Мужчина убежал вместе с моей сумочкой, но через 5 минут пришли полицейские и рассказали, что задержали убегавшего. Я его опознала.

Нападавшим оказался страдающий наркоманией 26-летний Рустам Дильгамбетов. Он уже имеет несколько судимостей. Мужчина признался в нападении, в суде объяснил, что следил за женщиной, когда она шла в аптеку и обратно к машине. Выяснилось также, что за несколько дней до этого Рустам совершил кражу денег из квартиры в доме на пр. Молдагуловой. Мужчина объяснил, что шел по лестнице, увидел, что дверь приоткрыта, зашел в прихожую, вытащил из женской сумочки конверт с деньгами и убежал. Хозяйка сумочки говорила, что в конверте было около 2 тысяч долларов. В тот же день он зашел в модный бутик, взял несколько вещей и скрылся в примерочной. Там он спрятал под куртку новые вещи, обмотал «антикражки» фольгой, думал, что рамка на них не сработает. Однако задумка не удалась, на выходе вора задержала продавщица.

Когда Рустам совершал эти преступления, он уже был на контроле службы пробации, так как отбывал наказание в виде ограничения свободы и тоже за кражу. В деле признали рецидив. В этот раз он не избежал тюремного заключения. Суд приговорил Рустама Дильмагамбетова к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Там его будут лечить от наркотической зависимости.