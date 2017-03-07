Арестант обвинил борцов с коррупцией в подлоге вещдоков

Мужчине грозит срок за решёткой за ложный донос на сотрудников антикоррупционной службы.

В июне 2016 года на актюбинца Еркина Боранбаева завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Уже когда он находился в следственном изоляторе, на него написали заявление еще двое потерпевших, один из них – начальник отдела антикоррупционной службы. Из материалов уголовного дела следует, что, узнав о новых заявлениях, Боранбаев написал письмо-заявление генпрокурору и в областную прокуратуру. В нем просил принять меры к действующим и бывшим сотрудникам департамента национального бюро и по противодействию коррупции. Подозреваемый в мошенничестве сообщал прокурорам, что борцы с коррупцией замешаны в уголовном деле с незаконной транспортировкой нефти, укрывательстве угона машины, подделке вещдоков в деле сотрудников департамента госдоходов, которых поймали на взятке. По заявлению Боранбаева провели досудебное расследование в отношении сотрудников антикоррупционной службы. Его доводы не подтвердились, дело прекратили. А на Боранбаева завели новое дело, теперь уже за ложный донос. В октябре прошлого года Боранбаева приговорили к 6 годам лишения свободы за мошенничество. За ложный донос ему грозит еще один срок. Обвиняемый заключил с прокуратурой сделку о признании вины, но суд его не утвердил, усмотрев нарушения, и вернул прокурору.