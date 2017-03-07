Липовый секретарь судьи обещала выпустить арестованного на свободу

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Липовый секретарь судьи обещала выпустить арестованного на свободу

Супруга арестованного за преступление передала ей 1,5 миллиона тенге за то, чтобы меру пресечения изменили с ареста на залог. Но оказалось, что женщина не работала секретарём, помочь никак не могла, а деньги оставила себе.

34-летняя актюбинка Марина А. обещала супруге взятого под стражу за преступление помочь изменить меру пресечения с ареста на залог во время досудебного следствия. Говорила, что есть нужные знакомства, сама якобы работает секретарем у следственного судьи в уголовном суде Актобе. Жена арестанта поверила и передала ей за услуги полтора миллиона тенге. Больше миллиона тенге она отдала наличкой, остальную сумму перечислила на счет в банке. Эти деньги Марина А. потратила на свои нужды, повлиять на изменение меры пресечения арестанта она не могла, секретарем в суде не работала, следует из материалов уголовного дела. Женщину будут судить за мошенничество.

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