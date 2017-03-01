В Актобе накрыли наркопритон

Актюбинец устроил в доме наркопритон. За возможность сварить наркотик и уколоться наркоманы делились с хозяином дома дозой.

41-летний безработный актюбинец Евгений Василец проживал в доме на ул. Бр. Жубановых. В октябре прошлого года у него в доме собирались наркоманы, иногда около 10 человек. Варили наркотик из кондитерского мака, димедрола и растворителя. Чтобы собрать вещдоки, оперативники следили за домом, установили негласное видеонаблюдение в самой комнате, где получали кайф наркоманы. Во время обыска в доме полицейские обнаружили 18 шприцев. Василец признался, что за кров наркоманы давали ему наркотики.

Суд приговорил хозяина наркопритона к 3 годам лишения свободы, но, применив амнистию, снизил срок до 2 лет и 3 месяцев.

Также суд сделал замечание городскому отделу образования и обязал чиновников обеспечить сыну осужденного учебу в школе.