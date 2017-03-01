Актюбинец хранил ружьё из-за террористов

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Актюбинец хранил ружьё из-за террористов

Хотел сдать за деньги в полицию найденное оружие, но из-за июньских терактов не стал этого делать, объяснял он в суде.

Полицейские нашли в сарае 40-летнего актюбинца Самата Андалиева обрез охотничьего ружья и 6 патронов. За незаконное хранение оружия мужчина оказался на скамье подсудимых. Он рассказал, что нашел ружье в сумке в районе дач на Кривом озере. Принес домой, спрятал, позже хотел за деньги сдать его в полицию. Однако после июньских терактов испугался и не стал этого делать, ждал подходящего случая. Возможно, обрез у мужчины так и не нашли, если бы не семейная ссора. У него дома были гости, пили водку, потом пришла сожительница и всех прогнала. В ходе скандала Андалиев ударил женщину по лицу, она позвонила на «102». Полицейский наряд приехал успокаивать мужчину, а заодно и нашел оружие. Правда, подсудимый уверял, что сдал его добровольно.

Суд приговорил Самата Андалиева к 3 годам ограничения свободы, но тут же освободил от наказания, применив закон об амнистии.

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