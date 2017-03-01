Дорожный конфликт двух водителей завершился пулей в лицо

Автор:
Дорожный конфликт двух водителей завершился пулей в лицо

«КИА» и «Лада» не смогли разъехаться на дороге в 5 микрорайоне. В итоге один водитель получил пулю в лицо из травматического пистолета, второй – судимость.

Дорожная разборка произошла между водителями и пассажирами двух машин. На мосту 5 микрорайона «Ладу Приору» обогнал автомобиль «КИА Спортейдж». Водитель второй машины потребовал остановиться. Вместе с двумя приятелями он избил водителя «Приоры» и его пассажира. Последнего отвезли в больницу. После этого избитый водитель вместе с другом стал колесить по городу, искать своих обидчиков. Нашли «КИА» у закусочной в 11 микрорайоне в 3 часа ночи. На улицу вышел водитель этого авто 22-летний Даулет Жумагалиев. Он увидел, что его ищет избитый им шофер «Приоры», вытащил травматический пистолет и выстрелил в оппонента и его друга. Одна пуля попала в лицо водителя «Приоры», еще две – в плечо его друга. После этого Жумагалиев пытался уехать от полиции на машине, но совершил аварию и потерял сознание. В суде он говорил, что изначально в конфликте виновен водитель «Приоры», якобы он подрезал его. Но попросил прощения у потерпевшего за то, что стрелял в него. Последний говорил, что подрезал вовсе не он, а «КИА Спортейдж». Пули из травматического пистолета причинили легкий вред здоровью обоих потерпевших, поэтому они отказались от претензий, объяснили, что простили стрелявшего в них и просили освободить его от уголовной ответственности.

Суд приговорил Даулета Жумагалиева к 5 годам ограничения свободы за хулиганство и хранение оружия. В течение этого срока осужденному запрещено посещать рестораны и клубы, дома он должен быть не позднее 10 часов вечера.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
01.03.2017, 15:59
  
Актюбинец хранил ружьё из-за террористов
22.02.2017, 20:30
  
Трёх табунщиков расстреляли в Байганинском районе
22.02.2017, 15:23
  
Избил продавщицу за то, что не пустила в туалет
11.02.2017, 14:10
  
​В Казахстане нейтрализовали две радикальные группы
07.01.2017, 12:39
  
Пять человек стали жертвами стрельбы в аэропорту Флориды
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
В Актобе накрыли наркопритон
«Мою жену подозревают в убийстве 7-летнего Саяна из Милы»
Актюбинец хранил ружьё из-за террористов
Осуждённые активисты рассказали об унижениях на этапе
108 иностранцев выдворили из Казахстана
На стоянке на «Тойота» упал дорожный знак, разбил стекло и сломал капот
В Хромтау взорвался дом из-за утечки газа. Виновны строители и газовики
За 6 кустов конопли – 200 часов общественных работ
Актюбинку искалечили отвёрткой 3
Избил продавщицу за то, что не пустила в туалет
Loading...