Дорожный конфликт двух водителей завершился пулей в лицо

«КИА» и «Лада» не смогли разъехаться на дороге в 5 микрорайоне. В итоге один водитель получил пулю в лицо из травматического пистолета, второй – судимость.

Дорожная разборка произошла между водителями и пассажирами двух машин. На мосту 5 микрорайона «Ладу Приору» обогнал автомобиль «КИА Спортейдж». Водитель второй машины потребовал остановиться. Вместе с двумя приятелями он избил водителя «Приоры» и его пассажира. Последнего отвезли в больницу. После этого избитый водитель вместе с другом стал колесить по городу, искать своих обидчиков. Нашли «КИА» у закусочной в 11 микрорайоне в 3 часа ночи. На улицу вышел водитель этого авто 22-летний Даулет Жумагалиев. Он увидел, что его ищет избитый им шофер «Приоры», вытащил травматический пистолет и выстрелил в оппонента и его друга. Одна пуля попала в лицо водителя «Приоры», еще две – в плечо его друга. После этого Жумагалиев пытался уехать от полиции на машине, но совершил аварию и потерял сознание. В суде он говорил, что изначально в конфликте виновен водитель «Приоры», якобы он подрезал его. Но попросил прощения у потерпевшего за то, что стрелял в него. Последний говорил, что подрезал вовсе не он, а «КИА Спортейдж». Пули из травматического пистолета причинили легкий вред здоровью обоих потерпевших, поэтому они отказались от претензий, объяснили, что простили стрелявшего в них и просили освободить его от уголовной ответственности.

Суд приговорил Даулета Жумагалиева к 5 годам ограничения свободы за хулиганство и хранение оружия. В течение этого срока осужденному запрещено посещать рестораны и клубы, дома он должен быть не позднее 10 часов вечера.