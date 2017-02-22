В Хромтау взорвался дом из-за утечки газа. Виновны строители и газовики

На фото: Хромтау, март 2014 года. После взрыва дом многодетной семьи Жаркановых разрушился. Семья с детьми осталась на улице. Три года хозяину дома потребовалось, чтобы привлечь к ответственности виновных и заставить заплатить компенсацию за разрушенный дом. || Фото из архива «Д»

Газовики, строительная компания и фирма владелец газопровода за сгоревший дом заплатят жильцам спустя 3 года после трагедии.

В марте 2014 года на подземном газопроводе в Хромтау в результате утечки газ проник в жилой дом, произошел взрыв («Диапазон», 11.06.2014 «Взрыв на газо­проводе оставил две семьи в Хромтау без дома»). Дело было ночью. От силы взрыва в доме отошли стены, поднялась крыша, лопнули батареи, разбились окна, погас свет. На 3-месячного ребенка упала кровать. Многодетная семья разом оказалась без дома.

Аварийный газопровод принадлежал ТОО «Актюбинский комбинат хлебопродуктов», строила его компания «ГазТехкурылыс».

Владелец дома Тулембай Жарканов подал иск на эти две компании и на АО «КазТрансгаз Аймак» с требованием возместить ему материальный ущерб за взорванный дом – 3 миллиона тенге 62 тысячи и моральный ущерб в 5 миллионов тенге. Истец объяснял, что его семья осталась без дома, он обращался во все инстанции, но виновники взрыва ущерб ему не возместили.

В суде ответчики иск не признали. Представитель АО «КазТрансгаз Аймак» пояснил, что владелец газо­провода нарушил условия договора, он не предупредил о неисправностях газопровода, запахе и аварийной ситуации. Представитель хлебокомбината заявил, что они ни при чем. Компания платила за обслуживание «КазТрансгаз Аймаку», а значит, газовики должны были своевременно устранять повреждения на газопроводе, они этого не сделали, что и привело к трагическим последствиям. На момент судебных разбирательств компании, построившей газопровод, уже не существовало. Ее учредитель объяснял, что за 10 лет эксплуатации газопровода к ним претензий не было, о взрыве он не знал.

Суд установил, что взрыв произошел по вине всех трех ответчиков. Суд обязал их выплатить в солидарном порядке пострадавшему за материальный ущерб 3 млн 381 тыс. тенге. За моральный ущерб вместо требуемых им 5 млн ответчики выплатят ему 100 тыс. тенге.