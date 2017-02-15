Чтобы спастись от насильника, ребёнок должен вести себя неадекватно

Недавно из исправительных колоний Актобе заключённые вышли по амнистии на свободу. В Актюбинской области в 2016 году по статистике стало больше преступлений, совершённых уже судимыми людьми. На какие преступления могут пойти рецидивисты и как уберечь от них детей «Диапазону» рассказали специалисты уголовного права и криминологии.

Насильники детей врут, что не знали о возрасте

Также эксперты отмечают, что люди, совершившие преступления до 18 лет или погасившие судимость, не будут признаны рецидивистами, но бдительность проявлять все равно нужно. Особенно, когда речь идет о детях. По словам преподавателей, среди несовершеннолетних распространены кражи сотовых телефонов.

– Большая ошибка со стороны родителей приобретать детям очень дорогие телефоны. Если сотовый телефон стоит недорого, родители не обращаются в полицию, чтобы не травмировать ребенка, – констатирует майор полиции Сандугаш Назарбаева [на фото].

По словам майора, в полицейских сводках по Актюбинской области чаще стали фиксироваться изнасилования. А когда насилию подвергается ребенок, он получает ни с чем не сравнимую психологическую травму. Эксперт объясняет, что именно нужно делать, чтобы уберечь ребенка от потенциального насильника

– Мы предупреждаем родителей: если дорога из школы, по которой возвращается ребенок, лежит через темные переулки, лучше его встретить, – говорит майор полиции Сандугаш Назарбаева [на фото]. – Много случаев, когда срывают сережки у несовершеннолетней девочки или забирают сотовый телефон. В худшем случае хотят насильно увести ребенка с собой. В таких случаях советуем родителям научить ребенка вести себя «неадекватно»: сильно кричать, падать на землю, чтобы на него обратили внимание окружающие.

Также Назарбаева описывает ситуацию, когда насильники несовершеннолетних девушек пытаются представить все так, что якобы не знали о возрасте жертвы. Якобы выглядит она на все 18. В таком случае, по словам полицейской, прибегают к помощи возрастной экспертизы. Эксперты дают заключение, на сколько лет в действительности выглядит жертва.

Место краж из машин мам – детский сад

Полицейские советуют соблюдать меры предосторожности как мужчинам, так и женщинам. По словам сотрудников Актюбинского юридического института МВД, часто бывает, что заключенный освобождается условно досрочно и не проживает по указанному адресу, не приходит отмечаться к участковому и опять совершает преступление. В связи с ростом рецидивов полицейские советуют, как не стать жертвой преступления.

– Не стоит открывать двери каждому, кто может представляться госслужащим. Если вам представляются люди в форме, вы имеете право позвонить в ближайший отдел полиции и узнать, действительно ли там работает такой сотрудник. Вы также имеете полное право попросить предъявить служебное удостоверение, – объясняет доцент кафедры уголовного права Ильяс Аяпбергенов.

– Часто бывает, что молодые мамы спешат на работу, и когда отводят своих малышей в детский сад, паркуют машину и оставляют все свои вещи в машине. Казалось бы, уходят на 5 минут, а возвратившись, видят, что стекло разбито или дверь выбита, а сумка либо еще что-то ценное пропали. Такие случаи бывают часто.

2469 преступлений ранее судимыми людьми совершено в 2016 году всего в Актюбинской области. За аналогичный период 2015 года эта цифра составляет 898, рост составил 174,9%.