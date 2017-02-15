Актюбинец проводил знакомую из обменника домой и украл из сумочки 3 тысячи долларов

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Актюбинец проводил знакомую из обменника домой и украл из сумочки 3 тысячи долларов

На украденные деньги «джентльмен» купил друзьям куртки и собирался уехать жить в Алматы.

Актюбинка взяла семейные сбережения, чуть более 2 миллионов тенге и решила обменять их на доллары. Она вышла из обменного пункта с 3 400 долларов. Разделила их на 2 части и спрятала в разных отделах сумочки. Потом встретила своего знакомого Айбаса Карагулова. Девушка объяснила ему, что с собой у нее большие деньги, и она боится одна идти домой, попросила проводить. Молодой человек согласился. В какой-то момент девушка нагнулась протереть обувь, передала сумочку Айбасу. Пока спутница отвлеклась, провожающий вытащил из ее сумочки 3 400 долларов. Пропажу она заметила, только когда пришла домой. После того как сообщила в полиции о краже, Айбаса Карагулова задержали.

В суде он рассказал, что украденные доллары поменял на тенге, в «Меге» купил себе и двум друзьям куртки. Потом на эти же деньги купил билеты на поезд в Алматы, все трое собирались там жить и работать. Задержали его на съемной квартире.

Потерпевшая его простила, так как все деньги он ей вернул. Это и спасло мужчину от колонии. Суд приговорил 24-летнего безработного актюбинца Айбаса Карагулова к 4 годам лишения свободы условно.

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