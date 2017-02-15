За сгоревших заживо рабочих на АЗФ два начальника получили год колонии-поселения

При работе с печью в цехе АЗФ прогремел взрыв, погибли двое.

Напомним, 8 мая бригада монтажников компании «МФ Универсал» из Темиртау промывала систему трубопроводов гидравлики печи в цеху на Актюбинском заводе ферросплавов. Во время работ прогремел взрыв, двое мужчин сгорели заживо. Позже следствие установило, что они подключились к трубопроводу с кислородом, что и спровоцировало взрыв. Контролировать работу должен был мастер участка Александр Ткаченко, но когда произошел взрыв, он отсутствовал на заводе. Его и начальника участка Александра Зинченко обвинили в нарушении правил охраны труда, повлекшем смерть двух человек. Оба свою вину признали. Ткаченко на суде сказал, что не знает, почему бригадир начал работу, когда он отсутствовал, и подключился не к той трубе. Также они утверждали, что трубопровод с кислородом должен быть окрашен в синий цвет, иметь предупреждающую табличку. Этого не было.

10 февраля суд приговорил жителей Темиртау Александра Ткаченко и Александра Зинченко к 1 году колонии-поселения.