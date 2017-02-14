9–летняя девочка выбежала на дорогу и попала под машину

На фото: 29 ноября. Улица Маресьева напротив поликлиники. Девочка перебегает дорогу прямо перед машинами в неположенном месте. Водитель «Датсуна» не смог остановить авто, девочка ударилась о боковое зеркало. Бегущего пешехода зафиксировал видеорегистратор.

Водитель вырулил вправо, но задел пешехода боковым зеркалом. Эксперт установил, что машина ехала с разрешённой скоростью, а избежать столкновения у водителя не было возможности. Но суд всё равно лишил водителя прав на 1 год.

Авария произошла на улице Маресьева, напротив поликлиники. 9-летняя девочка вышла от окулиста и стала перебегать дорогу. Водитель «Датсуна» вырулил вправо, но задел ребенка зеркалом. Девочку отвезли в больницу, у нее было сотрясение головного мозга.

Водителя признали виновным в ДТП и лишили водительских прав. В постановлении адмсуда указано, что водитель «Датсуна» ехал со скоростью, которая не позволяла контролировать движение, а авария произошла около больницы, где происходит скопление людей.

– Я вообще в шоке от такого решения суда, – говорит водитель Самат Мурашев, – девочка была одна, без взрослых, стала перебегать дорогу в транспортном потоке в 28 метрах от пешеходного перехода. При ограничении скорости 60 километров в час я ехал со скоростью 30 километров в час, то есть в два раза меньше. Эксперт подтвердил в суде, что у меня не было возможности избежать столкновения. Ребенок – это такой же пешеход, и он обязан соблюдать правила дорожного движения.

В заключении эксперта указано следующее: «в условиях данного происшествия водитель «Датсуна» не располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода экстренным торможением с остановкой автомобиля по линии движения пешехода».

Родители девочки в суде говорили, что мать дома с грудным ребенком, отец работает, поэтому не могли сопровождать ее в больнице. А там, где их дочь переходила дорогу, раньше был пешеходный переход, и все люди, выходящие из поликлиники, переходят дорогу в этом же месте. Еще один свидетель, бабушка, торгующая булочками у ворот поликлиники, видела, как ребенок выбежала на дорогу и сделала ей замечание. Водитель подал на апелляцию и намерен доказать свою правоту. В споре кто прав, водитель или пешеход, будет разбираться облсуд.

– В ДТП с пешеходом всегда обвиняют водителей. В то время как пешеходы тоже обязаны соблюдать правила дорожного движения. К тому же ребенок был один, отвечать за него должны родители, – возмущается водитель.