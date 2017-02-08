Сейф с миллионами украли из дома актюбинца и не могут найти 2 года

Кроме сейфа ничего не пропало. Хозяин дома считает, что действовали по наводке, подозреваемые есть, но за 2 года следствие не раскрыло дело.

В ночь на 12 марта 2015 года в дом предпринимателя Карпата Суинова в Заречном-4 проникли неизвестные. Ценные вещи не тронули – украли сейф с деньгами.

– Я в тот день только положил в сейф наличность – 2,5 миллиона тенге и 2800 долларов, – рассказал Карпат Суинов. – Норковая шапка, золото – все осталось, забрали только сейф с деньгами. На мой домашний телефон в тот день 6 раз звонил неизвестный номер. Потом я еще запросил детализацию звонков и выяснил, что в течение года до кражи звонил по вечерам один и тот же номер. В трубке просто молчали, наверное, проверяли дома или нет. Я отдал эту распечатку в полицию, осталось только установить владельца номера, допросить его. Также я указал на основного подозреваемого, он какое-то время жил у меня дома, знал расположение комнат, где сейф установлен. Его допросили, но позже выяснилось, что протокол допроса пропал из уголовного дела. Меня долгое время не допрашивали, в деле была только моя объяснительная, которую отобрали дома у меня. В общем, получается так, подозреваемый есть, номер телефона есть, дело раскрыто. Но вот уже почти 2 года дело с места не сдвинулось. Мне пришлось обращаться за помощью к адвокату.

Представитель Суинова говорит, что когда он приступил к ознакомлению с уголовным делом в 2016 году, в нем было всего 4 страницы. В квартире после кражи обнаружили 6 отпечатков пальцев. А дактило­скопическую экспертизу по ним следователь назначил спустя полтора года после преступления. Не назначили экспертизу замка входной двери, на которой могли быть отпечатки. Более того, в протоколе не отметили изъятия замка, а позже этот замок вообще исчез. Да и потерпевшим Суинова признали не сразу, а только после вмешательства его представителя.

– Два раза писали жалобы в прокуратуру на бездействие следователя и оба раза их удовлетворяли. То есть надзорный орган признал наши доводы обоснованными, но получается только на бумаге, конкретных мер воздействия на следствие мы не дождались. Виновных за волокиту не наказали. Обращались с жалобой и к бывшему начальнику ДВД Аблазимову, и к нынешнему – Абисатову. Назначили другого следователя, но время-то упущено, – возмущается представитель потерпевшего.

– Бездействие полиции приводит к недоверию со стороны общества, – считает Суинов. – У нас уже был случай, когда в Илекском отделе полиции уволили сразу нескольких следователей за волокиту. У меня аналогичная ситуация. Я уже готов деньги дать, чтобы быстрее дело раскрыли, но у нас нет платной полиции. Может быть, там целая группировка действует, проверяют дома, где могут быть деньги, потом звонят, узнают, когда хозяева отсутствуют.

«Диапазон» отправил запрос начальнику ДВД с вопросами, почему так долго идет следствие, почему изъятые отпечатки пальцев направили на экспертизу только спустя полтора года. Ответа нет.