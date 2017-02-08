Актюбинский предприниматель: Меня обманули на 18 миллионов тенге, дело полиция расследует 4 года

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Актюбинский предприниматель: Меня обманули на 18 миллионов тенге, дело полиция расследует 4 года

За это время уголовное дело о мошенничестве не раз прекращалось и возобновлялось. Потерпевший жаловался прокурорам на волокиту в Саздинском отделе полиции.

В 2011 году компания предпринимателя Калыбека Уринбаева выполняла субподрядные работы на месторождении в Костанайской области. Поставщикам питания для рабочих предприниматель остался должен 4,5 млн тенге, написал долговую расписку. Позже эти же поставщики рекомендовали ему продавцов, которые смогут продать его запчасти на спецтехнику, и так он сможет по частям рассчитаться с ними. Калыбек Уринбаев передал на реализацию товар на 18 млн тенге. Но деньги за товар ему так и не вернули, более того, поставщики питания взыскали через суд с него по распискам 3,5 млн тенге, рассказал Уринбаев.

Предприниматель написал заявление в полицию, в нем указал лиц, причастных, по его словам, к мошенничеству: поставщики питания, которые были гарантами, и продавцы, обещавшие реализовать его товар. Но точка в уголовном деле так и не поставлена. Следователь Саздинского отдела полиции Буркутбаев прекращал дело в связи с отсутствием состава преступления. После жалобы Уринбаева надзорный орган отменял постановления о прекращении и указывал на необходимость всестороннего и объективного расследования. Но дело попадало опять к тому же следователю, он его снова закрывал…

– С 2013 года следствию известны личности подозреваемых в мошенничестве и где они живут, – рассказал Калыбек Уринбаев, – установили гараж, где находились запчасти, которые у меня забрали обманным путем. Следователь не оформил их как вещдоки, не изъял, не назначил товароведческую экспертизу. В 2014 году мой товар продали за 1 миллион 200 тысяч тенге, пишет в постановлении следователь Буркутбаев. И это при сохранной расписке! И получается так, что продали мой товар в 2014 году, а дело прекратили в 2015 году. Это преступление тяжкое, но подозреваемые до сих пор на свободе, следователь не ставил вопрос о мере пресечения в виде ареста. Мои жалобы прокуратура признавала обоснованными, давала указания следствию, но их так и не исполнили. А из уголовного дела исчезли мои ходатайства.

В последнем ответе на жалобу Уринбаева исполняющий обязанности прокурора Актобе Ермекбаев проинформировал, что решение о прекращении уголовного дела отменено как незаконное, его направили в Саздинский отдел полиции на дополнительное расследование. Предприниматель обратился на блог прокурора области. В обращении он отметил, что за несколько лет «объективного следствия» понял, что закон в Актобе не для всех одинаков, а в деле может быть коррупционная составляющая. Прокурора области Нургалыма Абдирова он попросил разобраться в расследовании и принять меры к виновным в волоките дела сотрудникам полиции и прокуратуры.

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