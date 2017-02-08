За попытку грабежа с игрушечным пистолетом бомж сел на 3 года

На фото: Уголовный суд. Никита Коноваленко после выпуска из детского дома не имел своего жилья, работы. Холостой, но уже стал отцом. За грабеж в свой день рождения он проведет в колонии 3 года. || Фото автора

Бездомный и безработный выпускник детдома за 21 год второй раз получает срок. Другого приюта у него нет.

В 21 год выпускник детдома уже 2-й раз оказался на скамье подсудимых. Никита Коноваленко не женат, у него нет дома и работы, но он уже успел стать отцом. А 30 ноября молодой папаша отмечал свой день рождения с друзьями, потом ушел от них. Он прогуливался во дворе дома на улице Есет батыра. Приставил к голове прохожего игрушечный пистолет и потребовал телефон. Тот, испугавшись за свою жизнь, мобильник отдал. Правда, уже через несколько минут полицейские задержали Никиту. В следственном изоляторе он вскрыл себе вены, надеясь, что его переведут в психбольницу, и он сможет оттуда сбежать. План не удался. Молодой человек оказался на скамье подсудимых за покушение на грабеж. Потерпевший его простил и просил строго не наказывать. Но положение подсудимого усугубило то, что в мае 2015 года он уже получил за грабеж 5 лет ограничения свободы и находился под пробационным контролем. Это не помешало ему снова совершить преступление.

Суд приговорил Никиту Коноваленко к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима, но снизил срок на 1 год в связи с юбилейной амнистией. Таким образом, бездомный детдомовец получил крышу над головой в колонии на 3 года.