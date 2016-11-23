«Сотрудник КНБ» выманил 16 тысяч долларов

Актюбинка копила деньги на квартиру в Алматы и все сбережения перечислила новому знакомому c «Одноклассников». Тот пропал с наличкой, оставив женщину с тремя детьми без денег и жилья.

Актюбинка Куралай (имя изменено) в декабре 2014 года на «Одноклассниках» познакомилась с жителем Алматы Тахиром Даутовым. Новый знакомый сообщил, что работает в КНБ по Алматинской области. Уже через месяц после знакомства она поехала в Алматы, Тахир пригласил ее в кафе, ухаживал за ней. Говорил, что занимается ценными облигациями, но не хватает денег. Куралай верила словам Тахира. Рассказала, что у нее есть 16 тысяч долларов, и она хочет купить квартиру в южной столице.

После возвращения в Актобе Куралай продолжила общаться с Тахиром. Мужчина настойчиво просил у Куралай ее сбережения на операцию с ценными бумагами, после чего обещал, что купит ей за 16 тысяч долларов благоустроенную квартиру в Алматы по гос­программе. Куралай верила, что сотрудник КНБ не может обмануть и перечислила на его банковский счет свои накопления. Какое-то время Тахир обещал, что квартира скоро будет, но потом пропал. Он даже не ответил на трогательное СМС, которое Куралай отправила ему спустя 7 месяцев после передачи денег:

«Привет, Тахир, почему отключаешь телефон, блокируешь мою переписку, как это понимать? Разве человек, работающий в КНБ, будет себя так вести с беззащитной женщиной с тремя детьми? Вышли деньги, пожалуйста, больше не могу ждать, 7 месяцев прошло, хватит тянуть, мне нечем кормить детей, негде жить с детьми, хватит издеваться над нами. Скажи, когда вышлешь мне 16 тысяч долларов».

Сначала Куралай самостоятельно пыталась найти Даутова, но потом обратилась в прокуратуру. В Заводском отделе полиции она по фотографии опознала Тахира. Выяснилось, что в КНБ он не работал, более того, проходил подозреваемым по делу о мошенничестве.

Тахир Даутов находился под арестом с 19 июня. В суде вину в мошенничестве он не признал. Объяснял, что никогда не представлялся сотрудником КНБ. В Алматы с Куралай снимал квартиру, а деньги занял у нее на покупку крана. Она сама даже помогала ему найти кран, отправляла объявления на телефон. Но купить кран не получилось. Купить квартиру в Алматы ей никогда не обещал.

Суд его показаниям не поверил. Гособвинитель Кайрат Мендыбаев просил суд признать Даутова виновным в мошенничестве. Судья Балмуханов приговорил Тахира Даутова к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также суд обязал его вернуть Куралай всю сумму долга.