Признался в убийстве, чтобы помочь сожительнице

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Признался в убийстве, чтобы помочь сожительнице

На фото: Уголовный суд, 31 октября. Аскар Жумашев находился за решеткой с середины августа за преступление, которого не совершал. || Фото автора

В суде выяснилось, что мужчина себя оговорил, чтобы спасти от тюрьмы свою гражданскую супругу, у неё был маленький ребёнок. Женщина призналась в убийстве в зале суда, её сожителя оправдали.

В общежитии по ул. Бр.Жубановых, 257 в комнате нашли труп проживающего там пенсионера. Он умер от ножевого ранения в грудь. Его приятель Аскар Жумашев рассказал, что гостил у пенсионера, по­ссорился и зарезал его. Мужчину обвинили в убийстве, дело рассматривал спецсуд в Актобе. Адвокат Светлана Кротько настаивала, что в деле, кроме признания в убийстве, фактических доказательств вины Жумашева не было, при таких обстоятельствах возможен только оправдательный приговор. Защитник ходатайствовала, чтобы в суде допросили сожительницу подсудимого Айнур. Ее с трудом нашли в Актобе и доставили в суд под конвоем. Женщина сделала заявление в суде, что это она нанесла смертельный удар ножом, сожитель просто пожалел, что ее маленький ребенок может остаться без матери, и взял вину на себя. Женщина рассказала, что накануне трагедии они пришли к пенсионеру в гости, остались на ночь. Утром хозяин разбудил ее сожителя и в шутку сказал, «что пока тот спал, мог бы изнасиловать его жену». Женщине шутка не понравилась, она убила пенсионера. После устного признания в суде Айнур написала явку с повинной.

31 октября судья Ахметкали Мулдагалиев признал Аскара Жумашева не виновным в убийстве. Его освободили из-под стражи в зале суда сразу после оглашения оправдательного приговора. За грубые нарушения норм УПК суд вынес частные постановления в адрес прокурора области и начальника ДВД. Следователь ограничился признанием Жумашева и формальной проверкой. Вероятность причастности к убийству других лиц не выяснялась, следственный эксперимент не провели. Процессуальный прокурор в суде принял явку с повинной от сожительницы Жумашева и отправил ее в ОВД. Вместо этого он сам должен был организовать объективное расследование. Признательное заявление сожительницы Жумашева в ОВД зарегистрировали по статье «Ложные показания». 26 октября без ведома суда и без адвоката Аскара Жумашева доставили из следственного изолятора в ОВД на очную ставку с сожительницей. Естественно, очная ставка была незаконной. Все это суд расписал в частном постановлении.

Судья Мулдагалиев отметил, что сотрудники ОВД пытались укрыть преступление, чтобы оправдать свои действия. И руководство ОВД, и прокуроры не проконтролировали следствие.

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