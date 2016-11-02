Избитого полицейским отправили за решётку за обман суда

Еркина Аимбетова избил участковый инспектор. Полицейскому дали 5 лет условно. После этого приговора Аимбетова обвинили в даче ложных показаний и отправили в колонию на 3 года.

13 апреля проводника Еркина Аимбетова привезли в Саздинский отдел полиции, требовали отдать краденый телефон. Там на него давили, избивали. Мужчина объяснял, что телефон купил его брат, о том, что краденный, не знали, а вернуть его не могут, потому что он находится на ремонте в Алматы. После угроз обратиться в прокуратуру на Аимбетова завели адмдело за неповиновение и продержали до утра в отделе полиции. Позже Аимбетов пожаловался прокурорам, что его бил полицейский крупного тело­сложения, светлолицый, зовут Артур. Под это описание подходил участковый инспектор Артур Куантайулы, на него завели уголовное дело по статье «Превышение власти». Позже на очной ставке на дополнительном допросе и в суде Аимбетов изменил показания, уверял, что Куантайулы его не бил, только привез в отдел полиции, во время допроса с избиением его не было в кабинете. Якобы избивал другой сотрудник, которого следствие не установило. 4 июня 2015 года судья Алия Бекталиева оправдала Куантай­улы в связи с недоказанностью его вины. Дело прошло апелляцию, кассацию. После вмешательства Верховного суда оправдательный приговор отменили. Артура Куантайулы облсуд приговорил за превышение власти к 5 годам лишения свободы условно. В облсуде пришли к выводу, что верны первые показания Аимбетова, а все, что говорил после, ложные показания.

После приговора полицейскому уголовное дело завели на самого Еркина Аимбетова по статье «Заведомо ложные показания». Следствие пришло к выводу, что Аимбетов лгал на следствии и в суде, после того как дал клятву «говорить правду и ничего кроме правды».

В суде он признал, что сначала говорил правду о том, кто его избил, а позже врал, чтобы уголовное дело прекратили. Его супруга на тот момент была в положении, переживала за него, это могло отразиться на здоровье будущего ребенка, к тому же он боялся потерять работу.

Аимбетов попросил суд учесть, что он работает, воспитывает маленькую дочь.

28 октября суд приговорил Еркина Аимбетова к 3 годам лишения свободы.