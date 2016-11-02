Избитого полицейским отправили за решётку за обман суда

Еркина Аимбетова избил участковый инспектор. Полицейскому дали 5 лет условно. После этого приговора Аимбетова обвинили в даче ложных показаний и отправили в колонию на 3 года.
13 апреля проводника Еркина Аимбетова привезли в Саздинский отдел полиции, требовали отдать краденый телефон. Там на него давили, избивали. Мужчина объяснял, что телефон купил его брат, о том, что краденный, не знали, а вернуть его не могут, потому что он находится на ремонте в Алматы. После угроз обратиться в прокуратуру на Аимбетова завели адмдело за неповиновение и продержали до утра в отделе полиции. Позже Аимбетов пожаловался прокурорам, что его бил полицейский крупного телосложения, светлолицый, зовут Артур. Под это описание подходил участковый инспектор Артур Куантайулы, на него завели уголовное дело по статье «Превышение власти». Позже на очной ставке на дополнительном допросе и в суде Аимбетов изменил показания, уверял, что Куантайулы его не бил, только привез в отдел полиции, во время допроса с избиением его не было в кабинете. Якобы избивал другой сотрудник, которого следствие не установило. 4 июня 2015 года судья Алия Бекталиева оправдала Куантайулы в связи с недоказанностью его вины. Дело прошло апелляцию, кассацию. После вмешательства Верховного суда оправдательный приговор отменили. Артура Куантайулы облсуд приговорил за превышение власти к 5 годам лишения свободы условно. В облсуде пришли к выводу, что верны первые показания Аимбетова, а все, что говорил после, ложные показания.
После приговора полицейскому уголовное дело завели на самого Еркина Аимбетова по статье «Заведомо ложные показания». Следствие пришло к выводу, что Аимбетов лгал на следствии и в суде, после того как дал клятву «говорить правду и ничего кроме правды».
В суде он признал, что сначала говорил правду о том, кто его избил, а позже врал, чтобы уголовное дело прекратили. Его супруга на тот момент была в положении, переживала за него, это могло отразиться на здоровье будущего ребенка, к тому же он боялся потерять работу.
Аимбетов попросил суд учесть, что он работает, воспитывает маленькую дочь.
28 октября суд приговорил Еркина Аимбетова к 3 годам лишения свободы.
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