Дальнобойщик пытался вывезти из Актобе сжиженный газ для продажи в России

Суд его оштрафовал и конфисковал КамАЗ.

54-летний гражданин России Раджаб Гаджиев в апреле этого года приехал в Актобе на КамАЗе с цистерной. По версии следствия, россиянин планировал здесь купить по заниженной цене партию сжиженного газа, вывезти в Россию и там продать по рыночной цене. 29 апреля он купил 29 тонн сжиженного газа по 11 тысяч тенге за тонну. Кто был продавцом, следствие так и не установило. После направился в Уральск.

12 мая КамАЗ с россиянином остановили на трассе Самара–Шымкент. Гаджиев не смог предоставить полицейским документы на груз. В суде Гаджиев вину в незаконной транспортировке газа не признал, говорил, что в Россию везти его не собирался. В суде он объяснил, что работает дальнобойщиком, приехать в Актобе его попросил знакомый. Здесь в его цистерну загрузили сжиженный газ, дали накладные, и он поехал в Атырау. Кто его там должен был встретить, не знает. Россиянин просил оправдать его, так как он не знал о незаконности своих действий. Суд ему не поверил.

21 октября суд в Актобе приговорил Раджаба Гаджиева к штрафу в 212 тысяч 100 тенге. Также в доход государства конфисковали изъятую партию сжиженного газа и КамАЗ, на котором его перевозили.