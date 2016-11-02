Алиментщика приговорили к году ограничения свободы

Отец бегал от уплаты алиментов, увольнялся с работы и переезжал в другую область.
28-летнего жителя Кандыагаша судили за неуплату алиментов. Он задолжал своему 6-летнему ребенку больше 700 тысяч тенге. В облпрокуратуре рассказали, что после того как судоисполнитель узнавал о месте работы алиментщика, тот увольнялся, устраивался в другом месте.
– Таким образом мужчина успел поработать на нескольких предприятиях Актюбинской и Павлодарской областей, – сообщается в пресс-релизе облпрокуратуры.
В итоге горе-папашу Мугалжарский суд приговорил за неуплату алиментов к году ограничения свободы и к 200 часам принудительных работ. В надзорном органе не сообщили фамилию алиментщика.
Прокуроры предупреждают, что если алименты не выплачиваются более 3 месяцев, то на такого родителя могут завести уголовное дело, злостным неплательщикам грозит до 2 лет лишения свободы.
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