Алиментщика приговорили к году ограничения свободы

Отец бегал от уплаты алиментов, увольнялся с работы и переезжал в другую область.

28-летнего жителя Кандыагаша судили за неуплату алиментов. Он задолжал своему 6-летнему ребенку больше 700 тысяч тенге. В облпрокуратуре рассказали, что после того как судоисполнитель узнавал о месте работы алиментщика, тот увольнялся, устраивался в другом месте.

– Таким образом мужчина успел поработать на нескольких предприятиях Актюбинской и Павлодарской областей, – сообщается в пресс-релизе облпрокуратуры.

В итоге горе-папашу Мугалжарский суд приговорил за неуплату алиментов к году ограничения свободы и к 200 часам принудительных работ. В надзорном органе не сообщили фамилию алиментщика.

Прокуроры предупреждают, что если алименты не выплачиваются более 3 месяцев, то на такого родителя могут завести уголовное дело, злостным неплательщикам грозит до 2 лет лишения свободы.