Женщина украла в гипермаркете трусы и лифчик

Воровка объяснила кражу нижнего белья отсутствием денег.

Дело было еще в июне. 35-летняя Салтанат Советкызы зашла в гипермаркет на улице Баишева. В отделе нижнего белья она увидела, что на трусах и лифчике нет антикражного устройства. Женщина тут же спрятала их в сумку. Потом также положила в сумку кассеты для бритвенных станков, они также были без антикражек. Уже за кассой у выхода из магазина женщину встретили охранники. Оказалось, что за ее манипуляциями сотрудники службы безопасности гипера наблюдали по камерам видеонаблюдения в торговом зале. Женщина призналась, что на воровство ее толкнула безысходность. Она хотела ворованные вещи продать, потому что не работала, не было денег. Просила суд строго не наказывать, обещая больше не воровать. Правда, подобное обещание она уже давала весной этого года, когда ее судили за кражи сумки, перчаток, детского комбинезона в магазинах Актобе. Выходит обещание не сдержала.

Суд приговорил Салтанат к 1 году и 5 месяцам ограничения свободы. Также ей назначили принудительное лечение от наркозависимости.