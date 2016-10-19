Избитый полицейским из потерпевшего стал подсудимым

Мужчину обвинили в даче ложных показаний с целью увести от наказания полицейского.

13 апреля 2014 года актюбинца Еркина Аимбетова привезли в Саздин­ский отдел полиции. Там на него оказывали психологическое давление, избивали, обвиняя в том, что он купил краденный «Айфон», требовали вернуть его хозяйке. Мужчина объяснял, что телефон купил его брат, о том, что краденный не знали, а вернуть его не могут, потому что он находится на ремонте в Алматы. После избиения на Аимбетова завели адм­протокол за неповиновение и оставили до утра в отделе. Освободившись, мужчина написал жалобу в прокуратуру. Когда Аимбетова допрашивали первый раз, он показал, что его бил полицейский крупного телосложения, светлолицый, зовут Артур. Под это описание подходил участковый инспектор Артур Куантайулы, на него завели уголовное дело по статье «Превышение власти». Позже на очной ставке в суде первой инстанции потерпевший утверждал, что Куантайулы не бил его, а лишь привез к полицейскому участку. 4 июня 2015 года Алия Бекталиева оправдала Куантайулы в связи с недоказанностью его вины. Дело прошло апелляцию, кассацию. Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение в кассационную инстанцию.

Дело рассмотрели по-новому, оправдательный приговор отменили и приговорили Артура Куантайулы за превышение власти к 5 годам лишения свободы условно.

После этого завели уголовное дело на самого Еркина Аимбетова по статье «Заведомо ложные показание». Следствие пришло к выводу, что Аимбетов, предупрежденный об уголовной ответственности, врал в пользу обвиняемого Артура Куантайулы, чтобы тот избежал наказания. Более того, давал ложные показания в суде после того, как дал клятву «говорить правду и ничего кроме правды». На прошлой неделе над ним начался суд, обвинение предъявил прокурор отдела горпрокуратуры Нурлан Сандыбай.

Еркину Аимбетову 31 год, он женат, работает проводником. Во время следствия его содержат в СИЗО.