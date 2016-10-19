Пьяный отдыхающий ударил ножом работника пляжа

Последний получил удар ножом от отдыхающего за требования не купаться в запрещённом месте и покинуть пляж.

Плавильщик АЗФ Дмитрий Деружко в один из последних дней августа отдыхал на жилгород­ском пляже с семьей и друзьями. Отдыхающие пили спиртное, после Деружко стал заплывать за территорию, огороженную для купания. Работники пляжа предупреждали, что лучше не купаться в запрещенном месте, можно утонуть. Деружко уверял, что он моряк, хорошо плавает. Пьяного мужчину выгнали с пляжа, но он вернулся вновь. В ходе ссоры схватил кухонный нож и ударил им в плечо помощника администратора.

По информации гособвинителя Елдара Абиева, Дмитрия Деружко за хулиганство приговорили к 5 годам ограничения свободы.