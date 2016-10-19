Осуждённую за грабёж мать-одиночку отправили в колонию

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Осуждённую за грабёж мать-одиночку отправили в колонию

Молодая мама говорит, что не могла отмечаться в службе пробации, потому что не было денег на дорогу. Ей заменили наказание ограничением свободы на реальный срок в колонии.

В феврале этого года 24-летняя Элира Малько получила 3 года ограничения свободы за грабеж. В течение этого срока она должна была отмечаться в службе пробации, сообщать органам о смене места жительства и работы. Однако ничего этого не делала, выезжала в другие районы без ведома органов, а ребенок жил у ее матери в Бадамше. В итоге служба пробации вышла в суд с ходатайством заменить наказание в виде ограничения свободы на реальный срок в колонии. Суд ходатайство удовлетворил, женщину отправили за решетку. В своей жалобе в облсуд она писала, что не могла приехать на отметку в службу пробации, потому что не было денег, не с кем было оставить 5-летнюю дочь, а еще на ее иждивении находится слепая мать. Судьбу матери-одиночки решала судебная коллегия по уголовным делам облсуда. Прокурор управления обл­прокуратуры Баян Алишева пришла к заключению, что жалобу Малько нужно оставить без удовлетворения, а постановление суда о замене наказания оставить без изменений.

3 октября судебная коллегия оставила постановление суда без изменений: остаток срока осужденная за грабеж проведет в колонии вдали от дочери.

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