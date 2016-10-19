Вор притворился, что ему на ногу наехало авто и украл у водителя 900 тысяч по пути в больницу

На фото: Вор следил за мужчиной, у которого с собой была большая сумма денег. Он подождал, пока тот сядет в авто, тронется с места и притворился, что машина наехала ему на ногу. Водитель сразу же повез мужчину в больницу. Пока он отвлекся, открывая дверь для «травмированного» пассажира, тот украл пакет с 900 тысячами тенге. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Вор выследил мужчину с пачкой денег и за несколько минут разыграл сценарий ДТП. Водитель поверил, что травмировал пешехода, и отвёз его в больницу.

В уголовном деле 30-летнего безработного Батыра Бурумбаева 7 эпизодов. Вор промышлял на Центральном рынке, обворовывал продавцов. Действовал по стандартной схеме: просил продавца подать товар, пока тот отвлекался, забирал сотовый телефон, барсетку или кошелек. В бутике «Электротовары», пока торговец доставал для него выключатели, Бурумбаев украл с полки барсетку, там было 500 тысяч тенге. Предприниматель объяснил в суде, что это была наличка для закупа товара.

Но самый большой куш вор сорвал с водителя, разыграв травмированного пешехода. 22 июня он прогуливался около оптового супермаркета на улице Нариманова. Увидел, как припарковалась «Тойота», из нее вышел водитель с пачкой денег в руке. Он подождал, пока тот вернется и сядет в машину, сам стал сзади нее. Когда водитель сдал назад, мужчина захромал, притворился, что «Тойота» наехала ему на ногу. Водитель оказался порядочным, сразу предложил повезти его в больницу, чтобы оказали помощь. Разместил «пострадавшего» на заднем сиденье машины. Когда подъехали к больнице, пассажир попросил водителя выйти и открыть ему дверь. За эти несколько секунд он успел забрать с переднего сиденья пакет с деньгами и спрятать в карман. Потом сказал, что все прошло, от претензий отказывается и даже написал водителю расписку с вымышленной фамилией о том, что против него ничего не имеет, и ушел. Лишь через время водитель обнаружил, что у него украли 900 тысяч тенге. Потерпевший рассказал, что в Шалкаре у его матери есть магазин, и в тот день он рассчитывался с супермаркетом за товар. Он заподозрил что-то неладное, на обуви пострадавшего отсутствовали следы шин, но все равно решил отвезти его на осмотр в больницу. После кражи он вернулся назад в магазин и попросил охрану посмотреть запись с видеокамеры, установленной на улице. Видеокамера зафиксировала того самого пассажира, когда он следил за выходящим из магазина водителем.

Сам Бурумбаев вину признал по всем эпизодам. Просил прощения у потерпевших, но сказал, что ущерб возместить им не может. Суд просил строго не наказывать, так как воспитывает троих детей. Гособвинитель Жанар Кабдышева в судебных прениях пришла к выводу, что исправиться подсудимый может только в условиях изоляции от общества.

Судья Алданов приговорил Батыра Бурумбаева к 2 годам лишения свободы с конфискацией имущества.