Насильник сбежал и работал мастером по евроремонту

За изнасилование и грабеж 30-летнего Ерлана Касымова в 2009 году приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Когда до конца срока оставалось почти полтора года, заключенного перевели в колонию-поселение в Актобе. Днем он работал в промзоне, а вечером возвращался в колонию. 10 июня 2014 года он отпросился с работы и не вернулся, уехал в Алматы. Устроился там работать мастером по евроремонту. Задержали его в июне 2016 года.

Суд приговорил Ерлана Касымова к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.