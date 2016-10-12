Актюбинец признался в убийстве спустя 5 месяцев

Он скрывался от полиции из-за беременной жены. После того как дочери исполнилось 2 месяца, пришел в полицию и рассказал, как убил человека.

В мае в квартире дома №32 на проспекте Победы обнаружили тело хозяина. Мужчина умер от ножевых ранений. По горячим следам убийцу полицейские не задержали. Спустя 5 месяцев в полицию пришел 34-летний актюбинец Евгений Федоров. Он сознался, что 1 мая убил человека. После признания в тяжком преступлении Федорова задержали. Прокурор отдела горпрокуратуры Кайрат Мендыбаев ходатайствовал в суде о его аресте на 2 месяца до суда. В своем ходатайстве он отметил, что задержанный несколько раз ударил ножом в грудь мужчину, а после забрал деньги и убежал.

– Я пришел сам в полицию, во всем сознался. Не мог прийти раньше, потому что жена была беременная, боялся за нее. Несколько дней назад моей дочери исполнилось 2 месяца. Прошу, не арестовывайте меня, хочу еще немного побыть с моей женой и дочкой, – просил суд Евгений Федоров.

10 октября суд санкционировал арест Федорова до суда.