25-летнюю учительницу сбили насмерть на переходе

На фото: 20 ноября водитель без прав на «Тойоте» сбил 47-летнюю женщину, она умерла. 5 марта на этом пешеходном переходе авто «Даймлер крайслер» с девушкой за рулем сбило двух женщин, одна умерла в больнице. Погибшая учительница – третья жертва аварии на этом переходе. Теперь там поставили светофор. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Водитель совершил ДТП со смертельным исходом по дороге в мечеть. Родные погибшей его простили.

Трагедия случилась 30 июня на пр. Абулхаир хана. 58-летний житель Актобе Зелимхан Алдамов управлял автомобилем «Киа», он ехал на утренний намаз в мечеть «Нур Гасыр». На нерегулируемом пешеходном переходе напротив высоток «Актобе Ажары» его автомобиль сбил девушку, которая переходила дорогу по «зебре». Девушка от полученных травм умерла на месте.

Водитель в суде рассказал, что задумался и проехал мечеть «Нур Гасыр». Потом решил доехать до светофора и там развернуться. Девушка неожиданно вышла на переход, он нажимал на педаль тормоза, но остановиться не успел. Она стукнулась о его автомобиль и упала на дорогу. Он остановился, пощупал пульс, понял, что девушка умерла. Водитель просил суд не лишать его свободы, так как родственники погибшей его простили.

Погибшей под колесами «Киа» школьной учительнице Айдане Атрашевой 12 декабря должно было исполниться только 25 лет. В суде отец Айданы рассказал, что у него в семье 5 детей, старшая Айдана, у нее есть сестра-двойняшка. В Актобе девушка жила на съемной квартире, за день до трагедии он приехал в Актобе, чтобы забрать ее в поселок. Когда ему сообщили об аварии, сразу же приехал на место и обнаружил на дороге дочь, она была мертва. Отец Айданы также отметил, что к виновнику гибели дочери претензий не имеет, он помогал им делать поминки.

5 октября суд приговорил Зелимхана Алдамова к 2 с половиной годам лишения свободы условно, на 3 года его лишили водительских прав. Приговор в законную силу пока не вступил.