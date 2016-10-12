Бывший опер, сбивший двух женщин на обочине, остался на свободе

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Бывший опер, сбивший двух женщин на обочине, остался на свободе

На фото: Уголовный суд. Тимур Курмангазин отказался от дачи показаний, но вину полностью признал. Объяснил, что сбежал после аварии, так как был в шоковом состоянии. || Фото автора

Одна женщина умерла, вторая получила тяжёлые травмы. Суд приговорил водителя к условному сроку.

На улице Аз Наурыз бывший опер Саздинского отдела полиции Тимур Курмангазин ехал на автомобиле «Шевроле». Чтобы избежать столкновения с едущей впереди машиной, вырулил на обочину. Там «Шевроле» врезалась в два припаркованных автомобиля, а после сбила двух женщин. Водитель на машине скрылся с места происшествия. Мама 6-классника 31-летняя Айгерим скончалась в реанимации, ее подруга Асима выжила. Девушка с трудом ходит, травмировано лицо, она еще находится на лечении. Выжившая простила водителя. Простили его и родные погибшей, подсудимый возместил им материальный ущерб. Сам Тимур Курмангазин объяснил, что сбежал с места аварии, потому что был в шоке, не понимал, что делал, но на следующий день пришел с повинной.

Гособвинитель Багдат Байтурин просил суд приговорить его за нарушение ПДД, повлекшее смерть одного человека и ранение другого, к 1 году лишения свободы в колонии-поселении.

Суд приговорил Тимура Курмангазина к 2 с половиной годам лишения свободы условно.

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