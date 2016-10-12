Веб-дизайнера осудили за то, что укусила полицейского

На фото: Уголовный суд. Дина Калиева получила два года ограничения свободы за то, что оскорбила и укусила полицейского. || Фото автора

Девушка сумела освободиться из наручников и укусила полисмена за руку. Суд приговорил её к 2 годам ограничения свободы.

Две девушки-инспектора по делам несовершеннолетних на улице 101-й Стрелковой бригады увидели шатающуюся молодую актюбинку, она пила пиво из полуторалитровой бутылки. На просьбу проехать на медосвидетельствование отреагировала бурно: упала на землю и стала кричать. Инспекторы вызвали наряд. Прибывшие на место полицейские с трудом поместили девушку в служебный автомобиль. Она материла полисмена, дважды ей удалось освободить руки из закрытых наручников. Оказалось, что кисти у нее были тонкие, объяснил на суде потерпевший полицейский. В машине девушка укусила его за руку выше локтя. После того как из раны потекла кровь, мужчина поехал в БСМП получить укол, чтобы не было заражения.

Обидчицей полицейского оказалась 27-летняя веб-дизайнер Дина Калиева.

Дина уверяла в суде, что просто боялась, если ее доставят в отдел полиции, то обо всем узнают в семье. Родители девушки умерли, живет она в семье сестры матери. Тетя и ее супруг инвалиды, живут на пенсию и зарплату Дины.

– На самом деле она хорошая, но иногда просто вспыльчивая, – плакала в суде тетя Дины, – она пережила смерть родителей, все эти испытания повлияли на ее характер. Это я во всем виновата. Мы строго ее держали. Если приходила домой позже 8 часов вечера, я ее ругала. Это она из-за того, что меня боялась, сопротивлялась полиции. Она нам помогает по дому, содержит нас. У меня вместо ног протезы, ходить могу два часа в день. Муж тоже инвалид. Сидим весь день и ждем ее с работы, приходит и кормит нас. Прошу строго не наказывать.

Сама Дина тоже плакала на прениях, говорила, что раскаивается в своем поступке, просила прощения у укушенного полицейского. Тот в прениях отметил, что претензий к подсудимой не имеет. Адвокат зачитала характеристику с места работы. Работодатель отметила, что Дина хороший работник, учится всему новому, при необходимости может работать без отпуска и выходных.

По информации гособвинителя Асылхана Сарсенбаева, судья Муканов приговорил девушку к 2 годам ограничения свободы.