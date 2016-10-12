Лжесотрудница «СНПС–Актобемунайгаз» за сотни тысяч тенге обещала хорошую работу

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Лжесотрудница «СНПС–Актобемунайгаз» за сотни тысяч тенге обещала хорошую работу

11 безработных актюбинцев поверили, деньги отдали, но работу так и не получили.

35-летняя Асима Сахипкереева представлялась ищущим работу менеджером «СНПС–Актобемунайгаза», хотя отношения к этой компании не имела. Обещала устроить на работу в нефтянку, разумеется, небесплатно. Первой на уловку мошенницы попала Жанара И. Сахипкереева обещала, что устроит ее мужа на вахту оператором по добыче нефти и газа. 22 июня Жанара около поликлиники №2 передала ей 300 тысяч тенге за услуги трудоустройства. Позже еще 9 актюбинцев передали ей по 300 с лишним тысяч тенге за обещание устроить оператором на месторождение. Кто-то хотел устроиться сам, кто-то пытался устроить на работу родственников. Еще одна актюбинка передала липовому кадровику 550 тысяч тенге. За эти деньги Асима обещала найти работу двум ее дочерям в КТЖ. В общей сложности 11 потерпевших передали Сахипкереевой 3 с лишним миллиона тенге, но работу не получили. Одна из жертв аферы взяла кредит в банке на 350 тысяч в тайне от родных. Она настолько верила Асиме, что посоветовала своим коллегам и знакомым обратиться к ней по вопросу работы. Сама не понимая, помогла мошеннице облапошить еще нескольких человек. Еще одна жертва аферы Сахипкерееву вообще в глаза не видела, общалась ней по телефону, а деньги перечислила на банковский счет.

Потерпевшие в суде все как один утверждали, что не было и тени сомнения, верили в то, что передавали копии документов для трудоустройства менеджеру нефтяной компании. В ответ Сахипкереева всем давала расписки о том, что берет деньги в долг, еще больше входила в доверие.

В суде она полностью вину признала в мошенничестве. Отметила, что одной потерпевшей вернула 40 тысяч, другой – 200 тысяч тенге, для остальных денег нет, так как все потратила на себя. Просила не лишать свободы, так как воспитывает 16-летнюю дочь. Гособвинитель Жанар Кабдышева просила суд признать Асиму Сахипкерееву виновной в мошенничестве и назначить наказание в виде лишения свободы.

3 октября суд приговорил Асиму Сахипкерееву к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества.

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