Когда ДВД области будет открытым для прессы

На фото: 28 сентября, Центральный рынок. После задержания неизвестных полицейские стали разгонять стихийных торговцев. Сколько человек задержали, где именно и кто задержанные, в ДВД не сообщили. || Фото автора

Об этом журналисты спросили заместителя генпрокурора Андрея Кравченко.

Актюбинские журналисты пожаловались представителю генпрокуратуры, что пресс-служба ДВД плохо выполняет свои прямые обязанности – оповещать через СМИ о криминогенной ситуации в области, о конкретных преступлениях. В результате журналисты вынуждены искать нужную общественности информацию через неофициальные источники. Заместителя генерального прокурора Андрея Кравченко журналист «Д» попросил передать жалобу на пресс-службу ДВД министру МВД Касымову.

Работу пресс-службы курирует заместитель начальника ДВД Андрей Хайруллин. Звонки ему корреспондента «Д» с просьбой наладить работу пресс-секретаря ведомства положительного результата не дали. Журналисты поэтому были вынуждены обратиться с этой проблемой к заму генерального прокурора.

28 сентября в районе Центрального рынка полицейские и спецназ задержали нескольких молодых парней. В пресс-релизе ДВД в тот же день указали, что поступила информация о том, что в районе рынка намечалась групповая драка, ее участников задержали. Больше никакой информации, сколько задержанных, суть конфликта и другие детали не сообщили. Зато пресс-служба предупредила об уголовной ответственности за клевету, так как по городу поползли слухи, что были слышны выстрелы, что драку пытались затеять представители нетрадиционного религиозного течения. Журналисты также пожаловались руководству генеральной прокуратуры на то, что подробности задержания не сообщили.

– Когда ДВД будет открытым для прессы? – спросили журналисты Андрея Кравченко.

– Мы своим коллегам подскажем, чтобы они доводили до населения информацию, – ответил зам генпрокурора Андрей Кравченко. – По данной ситуации хотим отметить, что все меры, которые приняты, в том числе со стороны правоохранительных органов, направлены на обеспечение общественной безопасности. Мы, наверное, попросим своих коллег из ДВД, прокуратуры области дать какой-то пресс-релиз, чтобы объяснили населению, что там действительно происходило [на Центральном рынке. – Прим. автора].

До 4 октября, когда готовился этот материал, брифинга по происшествию на Центральном рынке ни прокуратура, ни ДВД не провели.