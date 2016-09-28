Стрелял в человека на базарной площади

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Стрелял в человека на базарной площади

23-летний житель Эмбы на базарной площади расстрелял своего знакомого. Он ранил его дробью в грудь, плечи и ноги, а потом сделал контрольный выстрел в голову. Пострадавший жив.

18 марта, примерно в 21:30 вооруженный двуствольным охотничьим ружьем 23-летний Альфараби Еримов пришел на площадь центрального базара в Эмбе. Там он встретил знакомого, с которым ранее поссорился, и выстрелил в него из ружья. Человек получил множественные ранения плеча, груди, головы, ноги. Еримов перестал стрелять, только когда у него закончились пули.

Кроме того, в ходе обыска у него нашли газовый пистолет и патроны. Он всегда возил заряженный газовый пистолет под водительским сиденьем в своей машине «КИА Рио». На суде Еримов признал себя частично виновным. 18 марта он приехал в Эмбу на такси. На встречу со знакомым принес оружие, которое 2 года назад «приобрел у незнакомого пастуха». Когда подсудимый увидел оппонента в 5-6 метрах, он зарядил ружье и выстрелил два раза в землю. Дробь отрекошетила от камня на земле и ранила знакомого. Тот закричал и упал на землю. И тогда подсудимый сбежал с места происшествия, уехал в Актобе. По словам Еримова, он хотел не убить, а только напугать, потому что пару дней назад они поссорились.

Потерпевший в суде рассказал, что в тот день он пришел на вокзал с другом, чтобы купить билеты для матери. После этого они пошли в игровой клуб на базаре. Друг зашел в клуб, а он остался на улице. В этот момент позади него остановилась легковая машина, его позвали по имени. Потерпевший не успел обернуться, как в него выстрелили. Он помнит, как закричал истошно: «Моя нога!», но сколько раз в него выстрелили – не помнит.

На суде гособвинитель Айбек Шокпаров просил суд приговорить Еримова к 11 годам лишения свободы. Спецсуд приговорил его 8 годам заключения в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил, отметили в спецсуде.

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