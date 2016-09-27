Директору оружейного магазина «Паллады» дали год колонии–поселения

На фото: 23 сентября. Уголовный суд. Артема Горлаева за недобросовестное отношение к работе приговорили к году в колонии-поселении. Он признал свою вину и попросил прощения у близких погибших в теракте. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

На магазин, которым руководил 28-летний директор, напали террористы, там погибли люди, магазин ограбили. Родственники погибших в суде просили не лишать директора свободы. Ни один террорист пока не осуждён.

28-летнего директора магазина «Паллада» Артема Горлаева судили по статье «Недобросовестное отношение к своим обязанностям». По правилам оружие в магазине должно выставляться в положении, исключающем возможность быстрого выстрела, крепиться на тросах или загораживаться спецстеклом, патроны – быть без заряда и дроби. В магазине же оружие не крепилось, патроны были с зарядом. Именно это помогло террористам завладеть оружием и убить людей, считает следствие. Сам Горлаев признался, что просто не было времени купить новые крепления, но в то же время их наличие не остановило бы террористов. Под дулом оружия они могли бы заставить открыть замки продавцов «Паллады».

Такого же мнения придерживался и продавец «Паллады» Святослав Котов.

– Если бы вам угрожали оружием террористы, вы бы открыли замки? – спрашивал свидетеля адвокат подсудимого.

– Да, открыл бы. Вообще, чтобы открыть замки, скрепляющие тросы, хватило бы нескольких минут, – ответил Котов.

Сам Святослав Котов в момент нападения террористов стоял за прилавком, они его избили и заставили открыть оружейную комнату. В какой-то момент молодой человек успел закрыть дверь и запереться в оружейной, таким образом террористы лишились возможности взять оттуда оружие. На суде гособвинитель Багдат Байтурин подробно описал, кто и в кого стрелял в момент нападения.

– 5 июня террористическая группировка под руководством Танатарова совершила разбойное нападение на магазин «Паллада», – зачитывал обвинение Багдат Байтурин, – завладели 18 единицами оружия. Участник террористической группы Кабиев из травматического пистолета выстрелил в затылок продавцу Андрею Максименко. После они забрали с витрины оружие, патроны. В 14:28 по вызову приехал наряд «Жедел Кузет». Сотрудник «Кузета» Тажибаев был убит Бердибаевым из оружия, похищенного в «Палладе». Контрольный выстрел в Андрея Максименко в грудную клетку произвел Куанышбаев. Бердибаев также выстрелил в водителя «Жедел Кузет», он получил ранение.

Водителю «Жедел Кузета» Ойландыку Жарманову террористы выстрелили в голову. Он говорит с трудом, пуля осталась в голове. На суде он просил взыскать с директора «Паллады» 5 миллионов тенге за моральный ущерб, но позже от претензий отказался.

В прениях гособвинитель Багдат Байтурин просил приговорить Артема Горлаева к 2 с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении.

Адвокат подсудимого отметил, что хоть его подзащитный и признал полностью свою вину, в ходе досудебного следствия допустили нарушения.

– Не проведена баллистическая экспертиза по огнестрельному оружию, конкретно не установлено, из какого вида и марки оружия были убиты Максименко и Тажибаев. По сечению гильз не установлено, из какого именно оружия сделаны трагические выстрелы. Установили, что на витрине было 18 единиц. Но продавец Котов показал, что под угрозой убийства его заставили открыть оружейную комнату, оружие могли взять оттуда, – говорил адвокат Кутуев.

Родственники погибших просили суд также назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

– 2 с половиной года – это слишком суровое наказание. Надо учесть, что у Горлаева на иждивении маленький ребенок, беременная супруга, престарелая бабушка, которая болеет. Прошу назначить наказание в виде ограничения свободы, – просил брат погибшего Андрея Максименко.

– Хочу выразить соболезнование родственникам погибших, попросить прощения у пострадавших, – говорил в последнем слове Артем Горлаев, – материальную помощь всем оказал, кому сразу, кому позже. С Жармановым подписали соглашение о том, что погашу ему моральный ущерб. Прошу строго не наказывать, не лишать свободы.

25 сентября суд приговорил Артема Горлаева к году лишения свободы в колонии-поселении.

Напомним, 5 июня группа из 27 террористов под руководством Дмитрия Танатарова напала на оружейный магазин «Паллада», убили двух человек, забрали ружья и патроны. В тот же день группа радикалов осуществила атаки на войсковую часть и оружейный магазин «Пантера». В результате кровавой бойни террористы убили 8 человек.