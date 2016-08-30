Гость избил хозяина дома и изнасиловал его супругу

Автор:
Гость избил хозяина дома и изнасиловал его супругу

В суде супруг изнасилованной сказал, что не имеет претензий к насильнику.

Дело было в садоводческом коллективе «Ромашка» в мае этого года. 25-летний актюбинец Дамир Еспусинов пришел ночью в гости к знакомой супружеской паре. Стали пить водку. В какой-то момент между ним и хозяином дома произошла ссора. Дамир схватил кочергу и стал бить мужчину по голове и по телу. От ударов тот потерял сознание и упал на кровать. Гость на этом не остановился. Он ударил 3 раза кочергой супругу избитого и изнасиловал ее, потом ушел домой, кочергу выбросил по дороге. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Как сообщили источники из ДВД, сам обвиняемый в изнасиловании говорил, что был слишком пьян в ту ночь, как пришел в гости, за что избил хозяина дома и изнасиловал его супругу не помнит. У потерпевших просил прощения за то, что натворил в пьяном угаре.

Потерпевший сообщил, что претензий к нему не имеет, простил и просил суд не лишать его свободы. Его супруга настаивала на строгом наказании для насильника.

Суд приговорил Дамира Еспусинова к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
30.08.2016, 11:48
  
Участкового инспектора осудили за «хулиганку»
30.08.2016, 10:25
  
Няню подозревают в жестоком избиении ребенка в Алматы
30.08.2016, 09:33
  
Жители Актау сообщили о задержании подозреваемого в изнасиловании девочки 3
29.08.2016, 14:35
  
Изнасилованная 6-летняя девочка из Актау находится в тяжелой коме 4
27.08.2016, 16:46
  
Пострадавшую от рук насильника шестилетнюю девочку доставили в Астану
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Потерпевшие оформляли по 7-8 кредитов и отдавали миллионы без расписок
Участкового инспектора осудили за «хулиганку»
Актюбинца, обвиняемого в участии в войне на Донбассе, объявили в розыск
Житель Хромтау зарезал женщину и спрятал тело в выгребной яме
В карьере на «Ниву» наехал самосвал, погибли двое
Судят главного контролёра школ и детсадов 2
Жительница Актобе требует 10 миллионов с медиков за смерть мужа
Мужчину избили черенком и оставили умирать в машине 2
Безработный с пистолетом ограбил студентку
4 актюбинца отдали мошеннику больше 25 миллионов тенге