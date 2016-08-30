Гость избил хозяина дома и изнасиловал его супругу

В суде супруг изнасилованной сказал, что не имеет претензий к насильнику.

Дело было в садоводческом коллективе «Ромашка» в мае этого года. 25-летний актюбинец Дамир Еспусинов пришел ночью в гости к знакомой супружеской паре. Стали пить водку. В какой-то момент между ним и хозяином дома произошла ссора. Дамир схватил кочергу и стал бить мужчину по голове и по телу. От ударов тот потерял сознание и упал на кровать. Гость на этом не остановился. Он ударил 3 раза кочергой супругу избитого и изнасиловал ее, потом ушел домой, кочергу выбросил по дороге. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Как сообщили источники из ДВД, сам обвиняемый в изнасиловании говорил, что был слишком пьян в ту ночь, как пришел в гости, за что избил хозяина дома и изнасиловал его супругу не помнит. У потерпевших просил прощения за то, что натворил в пьяном угаре.

Потерпевший сообщил, что претензий к нему не имеет, простил и просил суд не лишать его свободы. Его супруга настаивала на строгом наказании для насильника.

Суд приговорил Дамира Еспусинова к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.