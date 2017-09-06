﻿ Главный педагог области уволилась

Руководитель управления образования Актюбинской области Сауле Умербекова написала заявление об увольнении. Свой уход она объяснила состоянием здоровья, но в облакимате сообщают, что она собирается в минобразования.
Как сообщили «Диапазону» в облакимате, Сауле Умербекова решила трудоустроиться в Астане, в министерство образования. Также сообщили, что аким области пока еще не одобрил ее увольнение. Сауле Умербекова возглавляла облУО с июня 2016 года.
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