﻿ Главный педагог области уволилась

Руководитель управления образования Актюбинской области Сауле Умербекова написала заявление об увольнении. Свой уход она объяснила состоянием здоровья, но в облакимате сообщают, что она собирается в минобразования.

Как сообщили «Диапазону» в облакимате, Сауле Умербекова решила трудоустроиться в Астане, в министерство образования. Также сообщили, что аким области пока еще не одобрил ее увольнение. Сауле Умербекова возглавляла облУО с июня 2016 года.