﻿ Двум игрокам ФК «Актобе» задолжал 1,2 млн евро

На фото: Экс-игрок «красно-белых» Данило Неко (справа) пытается добиться у «Актобе» зарплаты за два месяца 2015 года и компенсацию за расторжение контракта. || Фото из архива «Д»

Клуб получил предупредительное письмо от УЕФА о необходимости решить проблему задолженности (около 800 тысяч евро) перед футболистом Данило Неко, выступавшим за «Актобе» в 2014-2015 годах. Глава клуба Максат Тюмалиев рассказал «Диапазону» о трудной ситуации с долгами перед бывшими игроками.

ФК «Актобе» после сезона-2015 попрощался со многими легионерами, в том числе с бразильским полузащитником Данило Неко, при этом не выплатил игроку зар­плату за последние месяцы и компенсацию за расторжение контракта. Игрок обратился в международные футбольные инстанции. На днях в ФК «Актобе» пришло письмо от УЕФА.

– Нам напомнили о долгах перед Неко. Это 166 тысяч евро, 150 тысяч долларов, 75% годовых (в евро). Все это по зар­плате. Еще 388 тысяч евро плюс 5% годовых (в евро) за нарушение договора, – информирует генеральный директор ФК «Актобе» Максат Тюмалиев.

В общей сложности клуб должен Неко около 800 тысяч евро. Глава «Актобе» с сожалением отмечает, что решение по выплате долгов перед Неко принято еще в прошлом году, но клуб проигнорировал ситуацию.

– Игрока уволили без приказа и официальных процедур расторжения контракта. Просто дали бумагу, что клуб выплатит компенсацию и все. И в 2016 году Неко обратился в ФИФА, где обязали клуб погасить задолженность до конца сезона. А в августе (прошлого года) ФИФА письменно обратилась к «Актобе», чтобы клуб высказал свою точку зрения по данному вопросу. Клуб проигнорировал. Также проигнорировали решение о погашении долгов до октября. Я пришел в «Актобе» в ноябре и в клубе не было никаких документов, касающихся Неко. Не знаю, куда дели это решение о погашении долгов, спрятали или потеряли. Сейчас, когда о нем стало известно, мы разговариваем с представителями футболиста, но вести переговоры уже сложнее: игрок знает, что в его пользу решение ФИФА. Все сроки прошли уже, сейчас идет стадия исполнения. Не знаю, чем руководствовались в прошлом году, но нель­зя было игнорировать обращения игрока и письма ФИФА, – сокрушается Максат Тюмалиев.

В ФК «Актобе» также добавили, что в письме, полученном от УЕФА, нет упоминаний о снятии очков или других санкциях. Однако в клубе не исключают, что в случае неисполнения решения о погашении долгов перед игроками к «Актобе» действительно могут применить санкции, вплоть до снятия очков.

Помимо Неко, клуб должен бывшему игроку Аделейе 480 тысяч долларов компенсации, порядка 40 миллионов тенге Логвиненко, долги есть и перед другими футболистами.

– По двум игрокам мы должны миллион двести тысяч. Это нереальные суммы. Какие бы санкции ни были, я сомневаюсь, что нужно выделить более миллиона евро из бюджета, чтобы погасить долг по зар­плате только двух игроков. В нашем бюджете не предусмотрены средства на погашение старых долгов, – говорит Максат Тюмалиев.

В данный момент «Актобе» судится с некоторыми бывшими игроками «красно-белых». По некоторым разбирательствам клуб уже выиграл дело. В суд подавали игроки Маркос Пиззелли, Чиприан Дяк, агентская контора, представлявшая Дяка. Известно, что Пиззелли требовал выплаты 180 тысяч долларов, агентская фирма – $150 000. Суд игрокам отказал.