﻿ Народный репортёр. Лепёшка с грамматической ошибкой

«КазаКстанскую» лепешку продают в «Дине» на пр. Абулхаир хана. Название нашей страны Қазақстан либо Казахстан. На русском лепешка может быть казахстанской.

Место: супермаркет «Дина», остановка «Электрон».

Дата: 20 августа 2017 года.

Автор: aolmin aolmin.

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